Primark ritira dal mercato la t-shirt «razzista» di The Walking Dead

Una t-shirt sulla popolare serie tv “The Walking Dead” è stata ritirata dai negozi Primark, dopo le lamentele riguardanti la frase riportata sulla maglietta, frase ritenuta razzista.

La t-shirt incriminata, di color bianco, raffigura la celebre mazza Lucille con la frase “eeny meenie miny moe” e si lega molto al personaggio di Negan nella celebre serie tv. “Eeny, meeny, miny, moe” è una storica filastrocca inglese che con gli anni è stata utilizzata anche in versione razzista.

Eeny, meeny, miny, moe

Catch a baby by the toe

If it squeals let it go,

Eeny, meeny, miny, moe