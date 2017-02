Scoperto un sistema solare con 7 pianeti simili alla Terra, sei dei quali si trovano in una zona temperata in cui la temperatura è compresa fra zero e 100 gradi. La ricerca, pubblicata su Nature, è stata coordinata dall’università belga di Liegi e descrive il più grande sistema planetario mai scoperto con tanti possibili ‘sosia’ della Terra.

SISTEMA SOLARE CON 7 PIANETI SIMILI ALLA TERRA DISTANTE 39 ANNI LUCE

La stella, chiamata Trappist-1, è distante 39 anni luce. La Nasa ha annunciato una conferenza stampa per le 19.

L’annuncio dell’agenzia spaziale americana della conferenza stampa sugli esopianeti, pianeti fanno parte di un altro sistema solare, ha generato grandi aspettative, senza che tuttavia che sia stato anticipato alcun dettaglio sulle eventuali nuove scoperte.

Sta di fatto che il successivo miglioramento delle tecniche di rilevazione ha permesso di scoprire nuovi esopianeti a un ritmo sempre più veloce, a partire dai giganti gassosi (sul modello del nostro Giove) fino ai a pianeti rocciosi che potrebbero potenzialmente ospitare delle condizioni simili a quelle terrestri, a patto di occupare una fascia orbitale né troppo lontana né troppo vicina alla loro stella.

(Foto da archivio Ansa: Il sistema solare nato all’alba della Via Lattea osservato dal telescopio della Nasa Kepler)