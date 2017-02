Francesco Gabbani gay. La notizia dell’omosessualità del vincitore del Festival di Sanremo è stata condivisa da migliaia di persone sui social media in queste ore, ma come è evidente a una banale ricerca, è una bufala. La fonte poi chiarisce ogni dubbio: News24Roma, uno dei tanti siti specializzati nel creare bufale per attrarre visite e ingannare i lettori con notizie dal forte tasso di emotività. La bufala di Francesco Gabbani gay spiega che il cantante di Occidentali’s Karma avrebbe fatto il suo coming out al TG5, un’intervista mai verificatasi, in cui avrebbe anche presentato il suo compagno, Marco Corrosa.

All’interno del post c’è un link che rimanda al profilo Facebook di questa persona, che si dichiara un attivista dedicato agli italiani non rappresentati dalla politica. Altro chiaro elemento di bufala, visto che Corrosa è spesso protagonista di queste finte notizie. Se avete letto queste frasi, sappiate che Francesco Gabbani non le ha mai dette.

Il vincitore del Festival di Sanremo Francesco Gabbani, con grande sorpresa (e disperazione) per molte fan, avrebbe ammesso ieri sera ai microfoni del Tg5 di essere gay presentando anche il suo compagno ai giornalisti che erano con lui” – si legge – “Ho aspettato a comunicarlo poiché non volevo polemiche durante il Festival, in Italia purtroppo ci sono ancora tante persone bigotte che non accettano che un uomo possa essere attratto da un altro uomo, ho voluto tenere riservata la mia vita privata. Adesso però voglio sentirmi libero di amare il mio compagno alla luce de sole

