Legends of Tomorrow: in Italia salta l’episodio finale

Lo scorso autunno l’emittente televisiva statunitense – The CW – ha trasmesso i 4 episodi del crossover tra Supergirl, Arrow, The Flash e Legends of Tomorrow, con un episodio al giorno.

Il crossover ha fatto il suo esordio anche qui in Italia, purtroppo però con una spiacevole sorpresa per i milioni di seguaci della serie: Italia 1 non ha trasmesso il finale del crossover, ovvero l’episodio di Legends of Tomorrow.

Legends of tomorrow: perché è saltato l’episodio finale

Ieri Italia 1 ha trasmesso alle 21:00 Supergirl, alle 22:00 The Flash ed alle 23:00 Arrow. Alle 23:50, però, sarebbe dovuto andare in onda l’episodio conclusivo del crossover. Gli spettatori sono rimasti letteralmente con l’amaro in bocca. Ma perché in Italia l’episodio finale non è andato in onda?

La dichiarazione di Mediaset rilasciata a Blogo parla di un problema di diritti legati a Legends of Tomorrow:

Il motivo della mancata messa in onda dell’episodio conclusivo del crossover è legato ai diritti di messa in onda: come spiegato a Blogo da Italia 1 stessa, la rete al momento non può ancora trasmettere Legends of Tomorrow, la cui prima stagione si è conclusa a dicembre su Premium Action di Mediaset Premium. Toccherà alla pay tv mandare in onda per prima gli episodi della seconda stagione, ma in autunno: bisognerà aspettare un po’, quindi, prima che Italia 1 possa mandare in onda l’episodio che chiude il crossover.

In sostanza, cari spettatori, bisognerà aspettare il prossimo autunno per guardare (a pagamento) la conclusione della serie tv.

Per fortuna esiste Netflix e possiamo consolarci con la programmazione di marzo, con ben 27 nuovi titoli a disposizione.

Foto copertina Google - immagine contrassegnata per essere riutilizzata