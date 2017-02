Paola Taverna dalla parte dei tassisti: «Messaggio per quel senatore del Partito Demenziale»

«Messaggio per quel senatore del Partito Demenziale che chiede dove sono i senatori del movimento. Siamo in piazza a difendere i lavoratori dalle vostre politiche delinquenziali. Te invece stai votando qualche altra porcata?». Con questo post su Facebook la senatrice M5S Paola Taverna difende i tassisti così come ha fatto Grillo e la sindaca di Roma Virginia Raggi. Mentre vengono scoppiati grossi petardi in piazza Montecitorio e un presidio dei manifestanti attende a Porta Pia l’esito dell’incontro con il ministro Delrio, scoppia la polemica politica.

PAOLA TAVERNA CON I TASSISTI, LA RISPOSTA DEL SENATORE PD

«Cara Paola Taverna siete pagati per stare in Aula, qui si fanno le leggi. Non in piazza. Dove fate solo show sulla pelle dei cittadini», ha commentato il senatore Pd Francesco Russo.