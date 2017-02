Netflix: 27 nuove serie tv e film da vedere a marzo

La programmazione di Netflix di marzo si arricchisce con 27 nuove serie tv e film da vedere. Il catalogo di Netflix Italia continua dunque a crescere, aggiornandosi mensilmente con nuovi episodi delle serie tv più seguite e dei film esclusivi. Ma facciamo un passo indietro per chi non conosce ancora Netflix.

Come funziona Netflix?

Netflix è un servizio di streaming che consente agli abbonati di guardare una varietà di serie TV, film, documentari e molto altro ancora su diversi dispositivi. La visione dei contenuti di Netflix è illimitata e senza interruzioni pubblicitarie. Da qualche mese avete la possibilità di vedere i vostri contenuti Netflix anche offline.

Quanto costa l’abbonamento a Netflix?

Abbonarsi a Netflix per il primo mese è gratis. Basta registrarsi, inserire i propri dati – anche una carta di credito, da cui però non verrà prelevato nulla, almeno che non decidiate di proseguire con l’abbonamento – e via sul divano con popcorn e birra e le vostre serie tv preferite. Se dopo il primo mese gratuito sarete Netflix dipendenti, potrete scegliere fra 3 diversi abbonamenti:

Il piano Base ti consente di guardare in streaming i film e le serie TV Netflix su un dispositivo alla volta in definizione standard (SD). Con questo piano puoi anche scaricare i titoli su un cellulare o tablet. Costo 7,99 €.

Il piano Standard ti consente di guardare in streaming i film e le serie TV Netflix su due dispositivi alla volta e in alta definizione (HD), se disponibile. Con questo piano puoi anche scaricare i titoli su due smartphone o tablet. Costo 8,99 €.

Il piano Premium ti consente di guardare in streaming i film e le serie TV Netflix su quattro dispositivi alla volta e in alta definizione (HD) e ultra alta definizione (UHD), se disponibili. Con questo piano puoi anche scaricare i titoli su quattro smartphone o tablet. Costo 11,99 €.

E se siete ancora curiosi, qui troverete 15 trucchi, codici e tool per sfruttare al meglio il vostro abbonamento Netflix.

Dopo avervi dato un quadro completo di cosa e di quanto stiamo parlando, torniamo alla programmazione Netflix di marzo. Ecco l’elenco delle serie tv e dei film che sono stati appena aggiunti al catalogo:

Film in streaming su Netflix a marzo 2017:

Dragonball Z la Resurrezione, The Wedding Party, Project Almanac, Alvin Superstar 2, Tre uomini e una pecora, il truffacuori, beautiful creatures, kill ratio, a heavy heart, trevor noah, rocky handsome, the memory of water, captive, bittersweet life, te3n, life animated, madaari, intersection, aram aram, break up club.

Serie Tv in streaming su Netflix a marzo 2017:

The seven deadly sins, chef’s table, shadowhunters, bitten, transformers robots in disguise, NatureVision Tv, Pioneers of African-American Cinema.