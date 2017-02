Francesco Spano, il direttore dell’Unar, l’Ufficio antidiscriminazioni razziali della presidenza del Consiglio, si è dimesso. Un servizio de Le Iene aveva accusato l’Unar di aver finanziato con uno stanziamento di 55 mila euro rivolto alla promozione di attività culturali un club del sesso gay. L’associazione, Anddos, non aveva unicamente circoli rivolti a quanto sembra intenti culturali e sociali, ma pubblicizzava le attività del suo locale offrendo occasioni di incontri di natura sessuale, ad esempio nelle dark room. All’interno del locale per omosessuali sarebbero avvenuti anche rapporti a pagamento. La conferma della veridicità di attività di prostituzione finanziate con fondi pubblici hanno portato all’addio di Francesco Spano, che non aveva risposto alla domanda delle Iene su una sua iscrizione al club a luci rosse. Il fatto di esser iscritto a un’associazione a cui è iscritto ha sollevato anche il problema del conflitto di interesse, aggravato dalla natura delle attività della stessa.

Le dimissioni vogliono essere un segno di rispetto al ruolo e al lavoro che ha svolto e continua a svolgere l’Unar

Palazzo Chigi ha specificato che il bando del 2016 che ha erogato oltre 55 mila euro ad Anddos è stato sospeso, benché la procedura sia stata rispettata.

L’Unar ha una serie di associazioni accreditate, un registro che consente di erogare fondi per lo svolgimento di attività culturali e sociali per contrastare le discriminazioni razziali. Il problema sollevato dalle Iene evidenzia come alcune di queste associazioni non dovrebbero ricevere fondi, visto quanto avviene nei loro circoli. Nel servizio curato dall’inviato Filippo Roma si notava come nel club ci fossero alcuni banchetti informativi sull’Aids, allestiti solo per evitare problemi nei controlli. La notizia del finanziamento Unar a un club del sesso è stata criticata in modo molto severo dalle forze di opposizione, in particolare dal centrodestra, che hanno chiesto la chiusura di quest’ufficio. Diverse testate hanno ripreso con grande enfasi la notizia, criticando le orge omosessuali pagate coi soldi pubblici