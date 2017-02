WhatsApp ha appena annunciato l’arrivo degli stati personalizzabili nella sua app per tutti i mobile a partire dal 24 febbraio, in concomitanza con il compleanno della nota applicazione.

COSA È LO STATUS SU WHATSAPP?

Funziona più o meno come gli ultimi status Facebook o le stories via Instagram. Per personalizzare il vostro stato, come fatto finora con una emoticon e una frase, ci possono essere foto, video e Gif animate. Lo spazio Stato figurerà come quegli già esistenti di “Chiamate”, “Chat” e “Contatti”

QUANTO DURA LO STATUS SU WHATSAPP?

Come funziona per Instagram Stories. Durano 24 ore. Tutti i contenuti saranno crittografati con crittografia end-to-end e potranno essere silenziati proprio già si fa per le chat. Lo status Whatsapp sarà disponibile a partire dalle 18 del 22 Febbraio sia per iPhone, Android e smartphone Windows.

(foto via WhatsApp Fb)