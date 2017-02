Il vecchio spot di Emiliano: «Non c’è alternativa al Pd, lo aspettiamo da una vita» | VIDEO

Nelle ore in cui il Partito Democratico si confronta e si scontra sull’ipotesi di una scissione della minoranza di sinistra, in rete qualcuno ricorda i tempi in cui chi oggi pensa di percorrere un’altra strada era un convinto sostenitore della principale formazione del centrosinistra. È il caso anche di Michele Emiliano, che nel 2007, alla vigilia delle primarie che sarebbero state vinte da Walter Veltroni, quando era sindaco di Bari, in uno spot realizzato dall’agenzia di comunicazione Proforma spiegava ad un elettore indeciso che «non c’è alternativa al Pd», «lo aspettiamo da anni».

IL VECCHIO SPOT DI EMILIANO: «NON C’È ALTERNATIVA AL PD»

Le immagini, caricate su YouTube nell’ottobre 2007, vengono ora ricondivise da diversi utenti. L’attuale presidente della Regione Puglia valuta la scissione dal Pd insieme al governatore Toscano Enrico Rossi, all’ex capogruppo alla Camera Roberto Speranza e altri parlamentari di area bersanian-dalemiana.

(Immagine e video da: YouTube / canale Enzo Pasculli)