Assemblea Pd: è il giorno della scissione? | FOTO | VIDEO | DIRETTA

10.50 ASSEMBLEA PD: ARRIVATO GENTILONI Il premier Paolo Gentiloni è arrivato all’assemblea del Pd. Anche i ministri dem e i vari leader, tra i quali Pier Luigi Bersani, e i tre candidati alla segreteria Roberto Speranza, Michele Emiliano ed Enrico Rossi sono già presenti.

10.44 ASSEMBLEA PD: CUPERLO «EVITARE SCISSIONE CON OGNI SFORZO» «Si faccia ogni sforzo e ogni fatica per evitare la scissione», ha detto Gianni Cuperlo, leader della sinistra dem, al suo arrivo all’hotel Parco dei Principi

10.13 ASSEMBLEA PD: RICHETTI «EVITARE SCISSIONE, OGGI UN ALTRO PEZZETTINO» È stato fatto tutto il possibile per evitare la scissione? «Facciamo un altro pezzettino questa mattina», ha spiegato il deputato Pd Matteo Richetti arrivando all’assemblea Pd. Ci sono i motivi per dividersi? «Domandatelo a chi se ne vuole andare».

10.10 ASSEMBLEA PD: I GD «RESTIAMO UNITI» – Restiamo uniti. Questo lo striscione che i Giovani democratici del II municipio di Roma hanno portato davanti all’hotel Parco dei Principi dove tra alcuni minuti inizierà l’Assemblea nazionale del Partito Democratico.

10.01 ASSEMBLEA PD: ROSSI «ULTIMA DOMENICA? NO, NON ESAGERIAMO» – È l’ultima domenica del Pd? «No, non esageriamo… Ce ne saranno anche altre di domeniche», ha detto il governatore della Toscana, candidato alla segreteria dem, Enrico Rossi arrivando all’assemblea nazionale del Pd.

Oggi, dalle ore 10, si svolge a Roma, presso l’Hotel Parco dei Principi l’Assemblea nazionale del Partito Democratico. I lavori saranno trasmessi in diretta streaming sul sito del PD, www.partitodemocratico.it, su www.unita.tv e sulla pagina Facebook del PD. Ci sono margini di trattativa per evitare la scissione? L’ala bersaniana sembra quella più pronta all’addio. Il governatore pugliese Michele Emiliano e quello toscano Enrico Rossi dovrebbero invece rimanere nel Pd. La minoranza chiede tempi più lunghi per il Congresso e l’inversione di rotta su alcuni temi riformativi come il lavoro. Matteo Orfini ha aperto al dibattito interno, una mediazione che è attuata da alcuni pontieri in primis Dario Franceschini, che scongiura la divisione. La frattura potrebbe minorare il governo Gentiloni. I parlamentari della minoranza. compresi i cuperliani, a Montecitorio sono 40 (263 sono nella maggioranza), al Senato sono 21 (97 nella maggioranza).

ASSEMBLEA PD: BOCCIA (VICINO A EMILIANO) SPOSA LA LINEA DI MATTEO ORFINI

«Ho letto la proposta del presidente Orfini, per fare della prima parte del congresso una discussione sui programmi. Ma Renzi deve avere la generosità di consentire ai suoi sfidanti il tempo necessario per girare l’Italia e far conoscere le loro idee. Se si fanno le primarie in aprile questo è impossibile, serve almeno un giorno per ogni provincia. Per questo si potrebbero fare le primarie in estate, dopo le amministrative. Con un patto per assumerci tutti insieme la responsabilità del voto nei Comuni», ha dichiarato il deputato del Pd Francesco Boccia, molto vicino a Michele Emiliano, in un’intervista a La Stampa. Oggi Michele Emiliano dalle pagine de L’Unità spiega: «Renzi non ci escluda, una scissione sarebbe una sua sconfitta».

GIULIANO PISAPIA: «SCISSIONE PD SAREBBE UNA SCIAGURA»

«Auspico che non accada alcuna rottura. Ho visto che peraltro è iniziato un dialogo con l’obiettivo di evitarla. La scissione sarebbe una sciagura. Del resto basta ascoltare quello che dice il popolo del Pd per capirlo. Un popolo di cui non faccio parte, ma che chiede unità, non solo nel Pd ma per tutta la sinistra. E questo è anche il mio intento», ha dichiarato l’ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia in un’intervista a Repubblica. «Adesso – ha aggiunto l’ideatore di Campo progressista – nel Pd tutti dovrebbero stare fermi, o ancora meglio fare un passo indietro, per potere fare poi due passi avanti».

