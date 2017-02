Il video degli insulti tra Allegri e Bonucci

Leonardo Bonucci e Massimiliano Allegri si sono lanciati insulti durante la partita tra Juventus e Palermo, vinta dai bianconeri per 4 a 1. Nonostante il risultato positivo è scoppiata una lite tra il difensore e l’allenatore della Juve, ripresa dalle televisioni. Nel filmato si vede Allegri reagire in modo acceso, con un labiale che sembra dire «Stai zitto, testa di ca…» alle critiche rivolte dal difensore, che lo manda a quel paese in modo più volgare. Il vaffa tra Allegri e Bonucci ha avuto immediate conseguenze. Dopo la fine della partita il difensore della Juve è scappato immediatamente negli spogliatoi, rinunciando al tradizionale festeggiamento sotto la curva dopo la vittoria. La fuga è servita a Bonucci probabilmente per evitare il contatto con Allegri, che poi nelle interviste successive alla partita è stato costretto a spiegare l’episodio. Bonucci ha criticato l’allenatore per la mancata sostituzione di Marchisio, che aveva un problema fisico, un rilevo che ha mandato su tutte le ferie l’allenatore. Massimiliano Allegri ha dichiarato che il problema con il suo difensore si è risolto, mentre Leonardo Bonucci ha preferito non rilasciare dichiarazioni. L’allenatore non si è comunque risparmiato una frecciata al suo giocatore, visto che ha detto che deve ancora imparare tante cose prima di fare il tecnico.

ANSA/SIMONE VENEZIA