D’Alema: «La lista creditori Mps è segreta, mi vergogno» | VIDEO

«Gran parte delle politiche di questi anni hanno favorito gli anziani. Non c’è dubbio ad esempio che togliere la tassazione sulle case di lusso è a favore degli anziani. I giovani sono interessati alle politiche degli affitti, come è noto. Il sistema di garanzia giovani dispone di risorse limitate, se voi pensate le risorse disponibili sono 15 volte più basse di quelle usate per ricapitalizzare il Monte dei Paschi, ricapitalizzazione dovuta anche al fatto che molti ricchi signori non hanno restituito i soldi ricevuti e il Parlamento ha votato per non pubblicare i nomi, compreso il partito di cui porto in tasca la tessera con qualche sentimento di vergogna, diciamo». Così Massimo D’Alema nel corso di un convegno a Roma: “Go beyond. Youth culture labour democracy 2017″.

LEGGI ANCHE > Cosa dicono i sondaggi sul congresso del PD

guarda il video:

(Giuliano Rosciarelli – alaNEWS)