La classifica di Sanremo (6 giorni dopo) secondo YouTube

Il Festival di Sanremo 2017 si è concluso sabato scorso con la vittoria di Francesco Gabbani, in gara all’Ariston con il brano ‘Occidentali’s karma’. Il verdetto è stato determinato da un sistema di valutazione misto: per il 40% ha pesato il giudizio del pubblico da casa attraverso il televoto, per il 30% il parere d una giuria di esperti e per il restante 30% quello di una giuria demoscopica. Ma qual è la canzone più ascoltata su YouTube ad una settimana dalla finalissima?

LA CLASSIFICA DI SANREMO 2017 VISTA DA YOUTUBE

Abbiamo stilato una classifica dei cantanti big in gara (dei 16 arrivati in finale) tenendo conto delle visualizzazioni su YouTube dei video dei loro brani caricati su canali ufficiali. Ebbene, dal confronto è emerso ancora una volta il successo di Gabbani, davanti a Fiorella Mannoia (seconda anche all’Ariston). Al terzo posto, però, è spuntato Fabrizio Moro, che al Festival si è piazzato al settimo posto.

1. Francesco Gabbani – Occidentali’s karma (15 milioni 920 mila visualizzazioni sul canale GabbaniVEVO). In gara al primo posto.

2. Fiorella Mannoia – Che sia benedetta (7 milioni 370mila visualizzazioni sul canale fiorellamannoiaVEVO). In gara al secondo posto.

3. Fabrizio Moro – Portami via (5 milioni 500mila visualizzazioni sul canale FabrizioMoroVEVO). In gara al settimo posto.

4. Ermal Meta – Vietato Morire ( 5 milioni 220mila visualizzazioni sul canale ErmalMetaVEVO). In gara al terzo posto.

5. Sergio Sylvestre – Con te (4 milioni 180mila visualizzazioni sul canale SergioSylvestreVEVO). In gara al sesto posto.

6. Michele Bravi – Il diario degli errori (3 milioni 350mila visualizzazioni sul canale MicheleBraviVEVO). In gara al quarto posto.

7. Bianca Atzei – Ora esisti solo tu (2 milioni 950mila visualizzazioni sul canale Bianca Atzei). In gara al nono posto.

8. Elodie – Tutta colpa mia (2 milioni 700mila visualizzazioni sul canale ElodieVEVO). In gara all’ottavo posto.

9. Clementino - Ragazzi fuori (1 milione 850mila visualizzazioni sul canale ClementinoVEVO). In gara al 16esimo posto.

10. Paola Turci – Fatti bella per te (1 milione 640mila visualizzazioni sul canale Warner Music Italy). In gara al quinto posto.

11. Lodovica Comello – Il cielo non mi basta (1 milione 450mila visualizzazioni sul canale LodovicaComelloVEVO). In gara al 12esimo posto.

12. Chiara – Nessun posto è casa mia (1 milione 270mila visualizzazioni sul canale ChiaraGaliazzoVEVO). In gara al 14esimo posto.

13. Samuel – Vedrai (1 milione 260mila visualizzazioni sul canale SamuelOfficialVEVO). In gara al decimo posto.

14. Alessio Bernabei – Nel mezzo di un appluso (1 milione 190mila visualizzazioni sul canale Warner Music Italy). In gara al 15esimo posto.

15. Marco Masini – Spostato di un secondo (880mila visualizzazioni sul canale MarcoMasiniVEVO). In gara al 13esimo posto.

16. Michele Zarrillo – Mani nelle mani (200mila visualizzazioni sul canale MicheleZarrilloVEVO). In gara all’11esimo posto.

Vanno segnalati anche l’elevato numero di visualizzazioni dei video su YouTube dei cantanti esclusi dalla finalissima di Sanremo 2017 dell’11 febbraio. Il brano ‘ Fa talmente’ male di Giusy Ferreri ad esempio è stato visto circa 1 milione 700mila volte sul canale GiusyFerreriVEVO . ‘La prima stella’ di Gigi D’Alessio invece 1 milione 400mila volte sul canale GigiDAlessioVEVO. ‘Di rose e di spine’ di Al Bano, infine, 580mila volte sul canale AlBanoVEVO.

Dati aggiornati alle 13.30 del 17 febbraio.

(Foto: ANSA / CLAUDIO ONORATI)