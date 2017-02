Sono arrivate le storie di Facebook e funzionano un po’ come quelle che già esistono su Instagram e su Snapchat. Dal mobile è disponibile una nuova fotocamera per l’app di Mark Zuckerberg che ha dei filtri cornice da utilizzare sia per foto che per video.

Le Storie di Facebook compaiono in una sezione della home page, durano 24 ore e non compaiono sia nel newsfeed che sul vostro profilo personale, a meno che non vengano condivise da voi stessi.

FACEBOOK STORIE: COME FUNZIONA

Non solo, tramite la funzione Direct si potranno condividere le proprie Storie solo con un vostro contatto Facebook, non quindi pubblicamente. Nel momento in cui una foto o un video viene inviato ad un amico via Direct, questi potranno essere visti solo 2 volte ed entro 24 ore. Faceook storie è già disponibile in 8 paesi: Taiwan, Ungheria, Italia, Argentina, Norvegia, Malesia, Svezia e Spagna.