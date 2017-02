Romina Power, ospite di Storie Vere, ha espresso tutto il suo disappunto per il trattamento riservato ad Al Bano e certi big a Sanremo 2017: «È come se avessero usato i Big per fare audience e poi, quando non sono serviti più, hanno mandato avanti i giovani. Le giurie non erano equilibrate. Non erano specializzate come invece devono essere».

(Romina e Al Bano un legame per sempre. Foto via Instagram @rominaspower)

ROMINA POWER: «BRAVO GIGI D’ALESSIO, SOLO SE SONO ESPERTI DI MUSICA POSSONO GIUDICARE»

Il Festival di Sanremo 2017 ha visto la vittoria di Francesco Gabbani e la sua ‘Occidentali’s karma’. Gabbani è stato scelto da un sistema di valutazione misto: il 40% con il televoto da casa, il 30% il parere della giuria di esperti e il restante 30% scelto dalla giuria demoscopica. Al Bano fu eliminato per la canzone “Di rose e di spine”. Romina sostiene le ragioni di altri big eliminati come lui dalla gara. «Ha ragione Gigi D’Alessio – ha spiegato la cantante – bravo. Se sono esperti di musica possono giudicare, altrimenti che se ne stiano a casa loro». Oggi Romina Power sarà giurata a Standing Ovation, il programma condotto da Antonella Clerici con Nek e Loredana Bertè.

(foto via Instagram @rominaspower)