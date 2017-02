Marine Le Pen accusata di aver firmato un contratto falso al Parlamento Europeo

MARINE LE PEN ACCUSATA PER UN CONTRATTO FALSO

La leader della destra francese Marine Le Pen è accusata di aver firmato un contratto falso al Parlamento europeo. In particolare, Marianne e Mediapart rivelano un documento confidenziale trasmesso alla giustizia francese dall’Olaf – l’ufficio antifrode Ue – secondo cui la leader di Fn (il Front National) «ha prodotto al Parlamento europeo un contratto di lavoro apparentemente falso per l’impiego fittizio del signor Thierry Legier», il suo bodyguard personale. Secondo gli investigatori dell’ufficio europeo Olaf, inoltre, è in dubbio anche la liceità dell’impiego di un’altra assistente parlamentare, Catherine Griset.

(Foto da archivio Ansa. Credit: EPA / SEBASTIEN NOGIER)