Justin Trudeau è intervento al Parlamento europeo dopo l’approvazione del Ceta, l’accordo di libero scambia che legherà l’UE con il Canada. Il premier ha svolto un discorso ottimista sull’esito del Ceta, non nascondendo le preoccupazioni presenti nell’opinione pubblica, convinto che i miglioramenti economici prodotti dall’intensificazione del libero scambio sapranno superarli. Justin Trudeau ha poi rimarcato come il mondo tragga beneficio dall’UE forte, evidenziando come l’unificazione di Stati diversi tra di loro sia un modello di sviluppo e cooperazione ineguagliato per la comunità internazionale. Trudeau ha spiegato come il Ceta sia uno degli accordi commerciali più progressisti al mondo, capace di creare buoni posti di lavoro, ben remunerati, per la classe media, e al contempo consentendo ai Governi di mantenere un’ampia tutela dal punto di vista sociale e ambientale.