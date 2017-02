ore 12.20 - Sciopero taxi, cosa prevede l’emendamento contestato Il pacchetto di misure che riguarda il “servizio noleggio con conducente” e che che con l’emendamento approvato in commissione al Senato, e ora contenuto nel maxiemendamento al dl Milleproroghe, viene rinviato è corposo. Oltre allo slittamento dell’obbligo per i Ncc di tornare in garage dopo ogni viaggio, si prevede infatti anche il rinvio dell’obbligo di prenotazione “presso la rimessa“, così come “l’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni”. Non solo slittano questi provvedimenti ma anche le sanzioni incluso il ritiro della licenza.

ore 12.15 Sciopero taxi, camionette a Palazzo Madama - Il Codacons depositerà un esposto urgente alle Procure della Repubblica di Roma, Milano e Torino, chiedendo di aprire una indagine sulla protesta odierna dei tassisti. La zona attorno a Palazzo Madama è blindata.

ore 12.07 Sciopero taxi, navette gratuite per gli aeroporti – Fin dalle prime ore della mattina la società di gestione Aeroporti di Roma ha messo a disposizione sugli scali di Fiumicino e Ciampino un servizio gratuito di navette sostitutive Il personale aeroportuale sta indirizzando i passeggeri verso altri mezzi di trasporto regolarmente operativi, come il treno e il servizio bus.

SCIOPERO TAXI: COSA STA SUCCEDENDO

I taxi si bloccano nella Capitale in attesa della votazione al Senato del maxiemendamento al Milleproroghe. Stop anche ai veicoli negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, praticamente senza auto bianche. Un migliaio di tassisti si è raccolto spontaneamente nei pressi di Palazzo Madama.

Il sit-in dei tassisti davanti al Senato è cominciato già prima delle 9, con un folto gruppo di autisti che ha manifestato contro il maxi emendamento del decreto Mille Proroghe che sarà approvato in mattinata dall’Aula del Senato. Secondo i tassisti il provvedimento spianerebbe la strada alle multinazionali come Uber. L’emendamento Lanzillotta rinvia infatti al 31 dicembre il termine per il ministero delle Infrastrutture per emanare il provvedimento finalizzato ad impedire le pratiche di esercizio abusivo di Taxi e quelle di noleggio con conducente. Su corso Rinascimento la circolazione è ferma e le linee degli autobus sono state deviate.

