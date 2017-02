Milano: piazza Duomo si risveglia tra palme e banani | FOTO

Il centro di Milano si è svegliato stamane con palme e banani in Piazza Duomo. Diventa realtà la proposta vincitrice del bando del Comune presentata da Starbucks, che aprirà il primo negozio d’Italia nel capoluogo lombardo questo aprile.

L’installazione dell’architetto Marco Bay resterà nella celebre piazza per tre anni. Lo spazio già riservato dalle aiuole, dietro al monumento a Vittorio Emanuele II, è ora pieno di filari in cui si alternano palme e banani, sempreverdi. Inutile dire che il nuovo look sta diventando virale. «Non sono il massimo, però alla fine è solo una sponsorizzazione commerciale e nulla più», commenta sulla pagina Facebook del comune Fabio. «Pessima scelta», giudica Valentina.

(foto aggalery e copertina da Fb Comune di Milano)