Roma, a Centocelle arrestati due nonni spacciatori di 76 e 75 anni

Nonni spacciatori in manette a Roma. I poliziotti del commissariato Casilino hanno arrestato due coniugi ultrasettantenni, di 76 anni lui e 75 anni lei, che spacciavano cocaina ricevendo i clienti nella loro abitazione di Centocelle.

ROMA, A CENTOCELLE ARRESTATI NONNI SPACCIATORI

Gli investigatori sono arrivato ai due ‘nonni’ spacciatori durante un controllo in uno stabile di via Fontechiara dove erano stati segnalati particolari ‘andirivieni’. Dopo servizi di appostamento, i poliziotti hanno individuato l’appartamento incriminato, dove però risultavano residenti due anziani, marito e moglie: erano proprio loro i due pusher che vendevano dosi di cocaina.

LEGGI ANCHE > Stefano Cucchi, chiesto il rinvio a processo per cinque carabinieri

All’interno della casa gli agenti hanno trovato infatti diverse dosi di droga pronte per lo smercio, oltre ad un blocco di cocaina del peso di 110 grammi ancora da tagliare. Sono stati inoltre sequestrati 1.400 euro in contanti suddivisi in banconote di piccolo taglio. Identificati per R.C., romano di 76 anni e T.I., romana di 75, i due anziani coniugi sono stati accompagnati negli uffici di Polizia: dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

(Foto generica di un’auto della Polizia di Stato da archivio Ansa)