Roma, due nomi per sostituire Paolo Berdini

Chi sarà assessore all’Urbanistica a Roma dopo le dimissioni di Paolo Berdini? È questo l’interrogativo al quale dovrà dare una risposta in tempi brevi la sindaca della Capitale Virginia Raggi, già chiamata nei mesi scorsi a sostituire due membri della sua giunta. Il primo a dire addio all’amministrazione della Capitale è stato l’assessore al Bilancio Marcello Minenna, poi sostituito da Andrea Mazzillo. Poi ci sono state le dimissioni di Paola Muraro, assessore all’Ambiente, che ha lasciato la giunta dopo essere finita al centro di polemiche per l’indagine a suo carico per abuso d’ufficio, poi sostituita da Pinuccia Montanari.

ASSESSORATO ALL’URBANISTICA A ROMA, I NOMI PER SOSTITUIRE PAOLO BERDINI

Per quanto concerne il caso di Paolo Berdini, Virgina Raggi dovrà in un primo momento tenersi le deleghe ad interim. Non è escluso lo sdoppiamento dell’assessorato. Già partite le consultazioni con Davide Casaleggio e i vertici pentastellati. Scrivono Simone Canettieri e Fabio Rossi sul Messaggero:

Già partite le consultazioni con i vertici pentastellati, da oggi la sindaca comincerà a valutare le possibili alternative. Tenendo anche presente che, in caso di spacchettamento delle deleghe – e incremento del numero di assessori da 10 a 11 – in giunta dovrà entrare anche una donna. In ogni caso, bisognerà trovare una persona disponibile a metterci la faccia (ed eventualmente la firma) sulla questione stadio. Motivo che sta raffreddando molti possibili entusiasmi: da quello di Emanuele Montini – collaboratore dell’assessore capitolino alle politiche sociali Laura Baldassarre e segretario generale di Italia Nostra – che rappresentava la prima scelta della Raggi, a Paola Cannavò, architetto paesaggista e docente dell’Università della Calabria, che però avrebbe già declinato l’offerta. In Campidoglio dunque la storia si ripete.

La scelta dovrebbe arrivare entro fine mese. Continuano Canettieri e Rossi sul Messaggero:

Raggi nei prossimi giorni incontrerà Chiara Tonelli, docente di tecnologia di architettura a Roma Tre. Allo stesso tempo torna in auge Alberto Coppola, urbanista della Federico II di Napoli. Il talent show in Comune è riniziato. Anche Milano è in campo. In queste ore, per l’ennesima volta, Davide Casaleggio si sta mettendo a disposizione per aiutare il più possibile Virginia a non mollare.

(Foto: ANSA / ANGELO CARCONI)