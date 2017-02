Corruzione, arrestati i sindaci di Teverola e Vitulazio (Caserta)

ARRESTATI SINDACI DI TEVEROLA E VITUAZIO PER CORRUZIONE

I Carabinieri di Maddaloni (in provincia di Caserta) su disposizione del gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, hanno arrestato i sindaci di due comuni casertani, di Teverola e di Vitulazio, e un assessore all’Ecologia e un geologo, ritenuti responsabili a vario titolo di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, turbata libertà degli incanti e abuso d’ufficio in concorso. Per il sindaco di Teverola, Dario Di Matteo, è stato disposto il carcere; arresti domiciliari invece per il primo cittadino di Vitulazio, Luigi Romano.

i dettagli su inchiesta e arresti verranno divulgati nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11.00 di oggi presso la Procura di Santa Maria Capua Vetere.

(Foto generica da archivio Ansa)