Quindi Fedez regala sempre lo stesso anello?

Chiara Ferragni ha postato una foto dell’anello che le ha comprato Fedez in occasione di San Valentino. Il regalo è sicuramente molto bello e particolare, però in queste ore i più attenti si sono accorti che un gioiello molto simile il rapper lo aveva già comprato alla sua ex fidanzata, Giulia Valentina.

L’anello è identico o solo molto simile, guardate le foto nell’articolo di Isa e Chia e giudicate voi.

Fedez e quella strana coincidenza che lega l’ex fidanzata Giulia Valentina e Chiara Ferragni… Con qualche giorno di anticipo, il rapper Fedez ha deciso di fare un regalo decisamente speciale a Chiara Ferragni in occasione di San Valentino. E’ stata proprio la nota influencer nelle scorse ore sui social a mostrare a tutti il dono fattole dal fidanzato, a riprova che i due fanno assolutamente sul serio: La Ferragni, infatti, si è mostrata negli ultimi scatti e nei video postati sul web con uno splendido anello con tre diamanti, sottolineando che è stato proprio Fedez a regalarglielo per la festa degli innamorati. Si tratta di un dono decisamente importante e significativo, che Chiara sfoggia con orgoglio e che dimostra che, nonostante la loro storia sia ancora molto giovane, i due sono assolutamente sicuri del loro amore: I più attenti, però, hanno subito storto il naso quando hanno notato la notevole somiglianza con l’anello che poco più di un anno fa indossava Giulia Valentina, l’ex fidanzata storica del rapper, che all’epoca aveva pubblicato quest’altra immagine: I malpensanti hanno immediatamente parlato di regalo riciclato, mentre c’è chi la considera solo una buffa ma poco significativa coincidenza. Voi che ne pensate? Come mai Fedez ha fatto lo stesso e identico dono all’ex e all’attuale fidanzata?

Se vuoi essere aggiornato sul gossip clicca qui.

(fonti foto: Facebook, instagram)

(in copertina foto via Fedez)