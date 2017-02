Roma, ragazza di 17 anni cade dal settimo piano di un palazzo. È in coma

Una ragazza è caduta dal settimo piano di un palazzo a Roma.

Si tratta di una 17enne. La giovane è stata soccorsa in gravissime condizioni nel cortile interno di un palazzo di via Agrigento 3, nel quartiere Nomentano a Roma, dopo essere precipitata dal settimo piano. La ragazza è stata trasportata dal 118 in codice rosso in ospedale, al Policlinico Umberto I, e sarebbe in coma. Ha riportato diverse fratture.

Sul posto è intervenuta la polizia per indagare sulla vicenda. Sul pianerottolo al settimo piano dello stabile, vicino alla finestra dalla quale sarebbe precipitata la 17enne, sono stati trovati lo zaino e la giacca della giovane. Le cause della caduta della ragazza sono ancora da accertare. Tutta da verificare la dinamica.

