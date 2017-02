Kanye West sta ancora male

Voci vicino al cantante, sostengono che dopo i problemi di salute patiti sul finire del 2016, West non si sia ancora ripreso pienamente tanto che non potrebbe addirittura lavorare.

Questo l’articolo uscito oggi su Bitchyf che ci spiega nei dettagli come sta il famoso rapper.

Dopo il suo crollo nervoso e il ricovero in ospedale dello scorso novembre Kanye West ha sofferto di una brutta perdita di memoria, a rivelarlo è stato il suo amico e collaboratore Malik Yusef. “Kanye in questo momento non sta lavorando, non può. Lui sta insieme alla sua famiglia che lo supporta e lo sta aiutando davvero molto. Le cose stanno andando meglio con il passare del tempo lui migliora e la memoria a piccoli passi torna.”. Yusef ha anche smentito le voci sul divorzio tra il rapper e la moglie, Kim infatti pare sia impegnata nel recupero totale di suo marito. Speriamo che tutto si risolva per il meglio: Kanye torna presto che abbiamo bisogno delle tue sclerate in diretta tv.

(foto via Yt “Stronger”)