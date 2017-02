Un giovane di 15 anni si è suicidato a Lavagna, in Liguria, dopo una perquisizione della Guardia di Finanza, motivata dal possesso di cannabis. Il ragazzo è stato scoperto con 10 grammi di stupefacente durante un controllo nella scuola che frequentava. Secondo la normativa il possesso di droghe leggere impone una perquisizione da parte delle autorità per la tutela fisica e psichica del giovane. Il ragazzo, però, probabilmente per il senso di vergogna provato dalla perquisizione, non ha retto emotivamente, e si è tolto la vita. Mentre i finanzieri colloquiavano con i suoi genitori durante la perquisizione, il giovane ha aperto una finestra di casa sua e si è buttato. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale, ma le conseguenze della caduta si sono rivelate mortali. Come spiega la testata ligure Secolo XIX, nessuno dei presenti è riuscito ad anticipare il suicidio del giovane.

Durante la perquisizione, cui stava assistendo la madre, si è gettato dal balcone al terzo piano della palazzina, che si trova in piazza Torino a Lavagna. Un gesto improvviso e repentino: nessuno dei presenti (oltre alla madre e agli agenti vi era anche il compagno della donna) si è reso conto delle intenzioni del ragazzo ed è riuscito a intervenire.

Un’inchiesta è stata aperta sul suicidio del giovane. La Guardia di Finanza ha confermato la dinamica dei fatti, rimarcando come la perquisizione sia obbligatoria in caso di minore. Come riporta La Repubblica

Se si poteva evitare la perquisizione? E’ d’obbligo in tutti i casi e ancora di più in caso di un minore, il nostro compito è tutelarlo”, interviene il tenente colonnello Emilio Fiora, comandante del Primo Gruppo della Guardia di Finanza da cui dipende la compagnia di Chiavari che ha eseguito i controlli nell’abitazione del giovane.

Il ragazzo morto a Lavagna è descritto da tutti i conoscenti come educato, gentile e disciplinato. La notizia del suicidio ha sconvolto la comunità ligure, e molti suoi compagni di scuola si sono ritrovati sotto l’appartamento dove si è tolto la vita.

