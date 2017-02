Fiordaliso: «Il pezzo di Fiorella Mannoia assomiglia al mio»

«Il pezzo della Mannoia assomiglia alla mia ‘Accidenti a te’, non è uguale, è il mood che si somiglia. Io non l’ho mai detto, me lo hanno riferito, ma va bene così. Ha vinto due premi, quindi significa che è bella». La cantante Fiordaliso a Pomeriggio Cinque, programma di Canale 5, condotto da Barbara D’Urso accusa, a suo modo, la collega Fiorella Mannoia.

Sì, avete capito bene. Fiordaliso accusa Fiorella Mannoia.

FIORDALISO FIORELLA MANNOIA: CANZONI A CONFORNTO

Sentiamo un po’ “Che sia benedetta”

E ora il pezzo di Fiordaliso, “Accidenti a te”.

Noi qualche dubbio Fiordaliso ce lo abbiamo, eh.

