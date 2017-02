Virginia Raggi risponde a Paolo Berdini: «Pensi a lavorare, la mia pazienza ha un limite» | VIDEO

Non si placano le polemiche relative al caso di Paolo Berdini, l’assessore all’Urbanistica del Comune di Roma che nei giorni scorsi nel corso di un colloquio con un giornalista della Stampa ha definito la sindaca Virginia Raggi «impreparata» a guidare la Capitale e «vicina a una banda».

VIRGINIA RAGGI RISPONDE A PAOLO BERDINI

Stamattina sul Fatto Quotidiano è stata pubblicata una lettera di Berdini in cui l’assessore si dice «vittima di una criminosa macchina del fango» e parla della volontà di ‘farlo fuori’ per «mettere le mani sulla speculazione». La risposta della sindaca Raggi non si è fatta attendere. «Berdini? Continuo a leggere interviste e dichiarazioni. Sinceramente – ha detto la prima cittadina M5S arrivando in Campidoglio – non so dove trovi il tempo. C’è da lavorare e da lavorare tanto, noi lavoriamo anche fino a notte fonda. Lui sa bene che ci sono dei dossier da portare avanti e per senso di responsabilità nei confronti di Roma e dei cittadini dovrebbe farlo. Poi vi dico, la pazienza delle persone ha un limite…».

(Foto: frame da video di AlaNews. Video di: AlaNews)