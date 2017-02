Se per essere pronte a festeggiare come si deve San Valentino vi manca soltanto qualche dettaglio il team di Makeup Delight vi viene incontro con una serie di suggerimenti dedicati alla nail art, così da poter abbinare sapientemente l’outfit alle unghie e perché no, anche alla vostra personalità.

San Valentino nail art

Ciao ragazze! Eccoci arrivate vicinissime alla festa degli innamorati! ♥

Sicuramente avremo già idea di cosa fare, dove andare a cena e cosa regalare…. ma cosa ci mettiamo?? E soprattutto, come mi trucco? Come mi faccio le unghie?

Oggi vi voglio mostrare alcune nail art perfette per quella sera, ovviamente come sempre passiamo da un estremo all’altro, per andare incontro a tutte le esigenze e gusti.

Partiamo quindi dalle nail art più sobrie e semplici, dedicate a chi vuole stupire il proprio lui con un look curato nei minimi dettagli, senza però eccedere e non sentirsi a proprio agio. Il colore che dona alle unghie un tocco di eleganza e semplicità è senza dubbio il nude, super di moda come sapete! (Nude is the nude black) Ovviamente si può spaziare da un nude più freddo ad uno molto più rosato.

Ovviamente su una base monocolore nude e molto semplice possiamo aggiungere un piccolo decoro (anche realizzato con lo stamping volendo: Come si usa lo stamping) su una o due dita.

Per chi invece ama osare un po’ di più ecco alcune mie proposte per avere unghie molto particolari e con colori top del periodo, senza però riferimenti diretti alla serata di San Valentino…

Qui trovate i video tutorial! (Nail art matte e Nude elegante)

Per le NAILS ADDICTED invece…. chi ama avere le unghie sempre perfettamente abbinate ad ogni occasione particolare, ecco alcune mie proposte.

Partiamo dalle più semplici e più comuni come questo bellissimo rosso ricoperto di cuoricini bianchi ♥

ed ecco invece alcune nail art molto più particolari e molto originali!

(Qui trovate il video tutorial: Nail art San Valentino)

Ragazze spero di avervi dato qualche spunto interessante per la vostra serata speciale con il vostro lui! Ovviamente si può giocare tantissimo con le nail art, dai colori, alle decorazioni, ai finish ecc. lo sapete benissimo ormai!

Buon relax con la vostra metà!!!! ♥