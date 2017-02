La biblioteca della facoltà di Lettere dell’università di Bologna ha provocato polemiche accese e tensioni tra forze dell’ordine e collettivi studenteschi. La situazione è diventata particolarmente difficile anche per Emilia Garuti, la studentessa che ha lavorato per diversi mesi come bibliotecaria. 22 anni e attiva nel Partito Democratico, la giovane è stata oggetto di ripetute minacce e numerosi insulti da parte dei collettivi universitari. Lo raccontano diversi quotidiani oggi, tra cui il Corriere della Sera e il Resto del Carlino. Emilia Garuti spiega al Corriere cosa abbia visto durante il suo periodo di lavoro presso la biblioteca.

È successo anche questo: un giorno un tizio si è masturbato davanti a una ragazza, all’interno della biblioteca, come se niente fosse. Lei è scappata fuori in lacrime mentre dentro scoppiava un pandemonio. Un’altra volta ho avvertito una ragazza che la stavano derubando: sono stata inseguita e minacciata di botte…I bagni vengono usati come luoghi di spaccio o per drogarsi — racconta Emilia — più volte sono state trovate siringhe usate e i servizi sono rimasti chiusi per giorni. I borseggi e i furti sono all’ordine del giorno, i materiali della biblioteca danneggiati, persino i libri.

Emilia Garuti ha denunciato la situazione di degrado in un post su Facebook che è stato condiviso da migliaia di persone, attirando la rabbia dei Collettivi Universitari. La militanza nel Partito Democratico è stata particolarmente criticata dai gruppi universitari bolognesi di estrema sinistra.