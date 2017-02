Torino, mamma accoltella figlio di 7 anni e si uccide gettandosi dal balcone

Tragedia famigliare stamattina a Torino, dove una mamma ha accoltellato il figlio di 7 anni, ferendolo, e poi si è tolta la vita lanciandosi dal balcone di casa. Ancora sconosciuti i motivi del gesto. Precisamente il folle gesto ha avuto luogo in in via Bologna, nel popolare quartiere Barriera di Milano. In casa, al momento della tragedia, c’erano anche il marito e l’altro figlio del coppia. Sul posto è intervenuta la polizia.

MAMMA ACCOLTELLA FIGLIO DI 7 ANNI E SI GETTA DAL BALCONE

Il bambino si trova in sala operatoria, all’ospedale Regina Margherita di Torino. Il piccolo si trova in prognosi riservata. È’ arrivato all’ospedale infantile con «ferite penetranti all’addome e al torace» e «alcune ferite alle mani», come se avesse tentato di difendersi. Le sue condizioni sono ritenute gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La polizia, che indaga sull’accaduto, sta ascoltando in questura il padre. Secondo quanto riferito da alcuni vicini di casa la coppia, lei albanese e lui italiano, si era lasciata. La donna, che secondo le prime informazioni soffriva anche di problemi di depressione, non si rassegnava alla fine del loro amore.

Stando a quanto si è appreso, tra marito e moglie c’erano state numerose denunce di vario genere. L’ultima, sembra per stalking, era stata presentata dalla nuova compagna dell’uomo. La mamma, di origini albanesi, era seguita dai servizi sociali.

