Sanremo, Al Bano strappa un fiore dal bouquet di Ermal Meta. E su Twitter non gradiscono

Durante il Festival di Sanremo le bacheche dei social network si rivelano una piazza virtuale formidabile per cogliere le impressioni del pubblico sulla manifestazione musicale e scoprire gli episodi che colpiscono maggiormente (positivamente o negativamente). Sembra non aver fatto una bellissima figura Al Bano, quando, nel corso delle premiazioni, ha strappato un fiore dal bouquet di un altro cantante in gara, Ermal Meta, per tenerlo per sé.

SANREMO 2017, AL BANO STRAPPA UN FIORE DAL BOUQUET DI ERMAL META

Su Twitter sono spuntati messaggi critici nel confronti dell’artista di Cellino San Marco, considerando il gesto poco elegante, «orribile». Qualcuno ha parlato di «cafonaggine».

#sanremo2017 al bano ha strappato un fiore dal mazzo dato ad ermal TAGLIATEGLI LA TESTA — queen lisbet saetre (@lizziescrown) 12 febbraio 2017

#sanremo2017 Al Bano che si prende un fiore dal bouquet di Meta pic.twitter.com/i7OtCvqOcn — Giro voto e firrio (@l_o_s_t_e_r) 12 febbraio 2017

Ma la cafonaggine di Al Bano che strappa un fiore a Ermal Meta e non per donarlo a Maria ma per tenerlo per sé? #Sanremo2017 — barnico (@bardome) 12 febbraio 2017

Al Bano che voleva fare il figurone col fiore nel taschino, ma la vecchiaia gioca brutti scherzi, e il taschino l’ha sognato #sanremo2017 — Lorenzo Celio (@lollobegins) 12 febbraio 2017

#sanremo2017 Al Bano stacca un fiore e lo prende per sé. Ermal Meta invece lo stacca e lo da a Maria. Capite la differenza ora? — marco paladino (@mar_paladino) 12 febbraio 2017

Raga ma quanto è stato Trash Al Bano che ha staccato un fiore dal mazzo di Ermal?! #sanremo2017 #trash pic.twitter.com/qD8m9Cl3DG — Veronica Busia (@veronicabusia) 12 febbraio 2017

Ma che gesto orribile ha fatto Al Bano staccando il fiore dal bouquet di Ermal… #sanremo2017 — •fra• (@undermarcostage) 12 febbraio 2017

(Foto: ANSA / CLAUDIO ONORATI)