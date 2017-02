Sanremo, anche Ermal Meta e Fiorella Mannoia avevano vinto. Secondo Wikipedia

Fiorella Mannoia ha vinto Sanremo 2017. Anzi, Ermal Meta ha ottenuto il successo nella 67esima edizione del Festival della canzone italiana. Sono due informazioni del tutto false (visto che sul palco del Teatro Ariston ieri ha trionfato Francesco Gabbani con il brano ‘Occidentali’s karma’) ma che prima della premiazione finale venivano date per vere dalla più nota e visitata enciclopedia online, Wikipedia.

SANREMO 2017, ERMAL META E FIORELLA MANNOIA VINCITORI SECONDO WIKIPEDIA

Su Wikipedia, quando non era ancora stato annunciato il podio della manifestazione musicale ma non era stata nemmeno letta la classifica dei 16 big arrivati in finale, le pagine di Fiorella Mannoia ed Ermal Meta (che alla fine hanno ottenuto rispettivamente secondo e terzo posto) sono state modificate per aggiungere alla carriera dei due artista la prestigiosa statuetta del Leone di Sanremo. «Ha calcato il palco del Festival di Sanremo quattro volte riuscendo ad aggiudicarsi due volte il Premio della Critica e vincendolo nel 2017», si leggeva ad esempio tra le informazioni sulla cantante romana. «L’11 febbraio 2017 vince il Festival di Sanremo con la canzone ‘Vietato morire’», si leggeva su quella di Ermal Meta. Gli errori, ovviamente pubblicati per scherzo da qualche utente annoiato, sono state riprese su Twitter da molte persone, che hanno anche diffuso anche gli screenshot delle pagine.

Su Wikipedia cercando la Mannoia, si legge che ha vinto Sanremo2017, sono diventati veggenti? #Sanremo2017 pic.twitter.com/MIybdLh2Oo — Ermaggico (@ermaggico) 11 febbraio 2017

Wikipedia prima dice che vince la Mannoia ora Ermal Meta

insomma, ognuno può scrivere quello che vuole su wikipedia, capiamolo #sanremo2017 https://t.co/0GgmpVfBy9 — frvnkie vs coldplay (@francesmeatsix) 11 febbraio 2017

Quindi secondo Wikipedia #ermalmeta e la #Mannoia vincono #sanremo2017 pur non cantando insieme. Bene, ma non benissimo — Francesca D. Faralli (@iFrak86) 11 febbraio 2017

