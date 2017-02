Maria De Filippi ha pronunciato la parola termostato come richiesto dai The Jackal a Sanremo 2017. Succede durante la finale del Festival.

Per farlo Maria ha usato un escamotage. Ha chiesto a Carlo Conti se tutto andasse bene. Lui perplesso le ha risposto di sì. E lei, con scioltezza ha detto: «Tutto apposto con lo termostato». I The Jackal colpiscono ancora. Dopo Clementino riescono a far pronunciare i loro desiderata anche alla conduttrice più temuta della tv italiana.