Sanremo 2017 quinta serata e finale dove si decreterà il vincitore del Festival dal palco dell’Ariston. Dopo le varie serate, dove ieri è stata decretata la vittoria di Lele e la sua “Oramai” come numero uno delle Nuove Proposte Sanremo 2017, ora l’avventura della kermesse canora arriva al suo termine. Se vi siete persi le altre serate ecco qui:

Quali sono i cantanti della finale di Sanremo 2017? Nella quinta serata si sfideranno i soli big rimasti ora in 16 dopo l’eliminazione fra ieri e la terza serata di Albano, Ron, Giusy Ferreri, Gigi D’Alessio, Nesli e Alice Paba, Raige e Giulia Luzi.

Secondo i bookmaker nel giorno di apertura del Festival di Sanremo 2017 ad avere maggiori probabilità erano Fiorella Mannoia, in gara con il brano ‘Che sia benedetta’, Al Bano, ‘Di rose e di spine’, Sergio Sylvestre, ‘Con te’, Elodie ‘Tutta colpa mia’, Giusy Ferreri, ‘Fatalmente male’, Marco Masini, ‘Spostato di un secondo’, e Gigi D’Alessio, ‘La prima stella’. Come ben leggete tre dei cantanti indicati sono stati bocciati dalla giuria, dai giornalisti e dal televoto. Quindi nulla è certo.

Ad aprire ci sarà il cantante Zucchero, con duetto virtuale con Pavarotti. Seguiranno Ladri di carrozzelle che omaggeranno Piero Petrullo, un loro ex memebro della band suicidatosi alla vigilia del Festival. Ci sarà la connsueta copertina di Crozza e infine l’annuncio del vincitore di Sanremo 2017. Ecco la lista degli ospiti della finale di Sanremo 2017:

Sanremo 2017 Quinta serata scaletta, ospiti e ordine cantanti per la finale del Festival

Con quali regole viene scelto il vincitore di Sanremo? Quest’anno la Rai rimanda la spiegazione sul suo sito ufficiale. Ecco qui

Interpretazione-esecuzione delle 16 canzoni nuove degli Artisti della Sezione CAMPIONI rimaste in competizione. Le votazioni delle Serate precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione con sistema misto: del pubblico tramite Televoto, della Giuria degli Esperti e della Giuria Demoscopica. Al termine delle votazioni verrà stilata una classifica. Riproposizione attraverso esecuzione dal vivo o attraverso registrazione dell’ultima esibizione effettuata (o di parte di questa) delle 3 canzoni nuove degli Artisti della Sezione CAMPIONI che hanno ottenuto il punteggio complessivo più elevato in classifica. La votazione precedente verrà azzerata e si procederà a una nuova votazione, sempre con sistema misto: del pubblico tramite Televoto, della Giuria degli Esperti e della Giuria Demoscopica. La canzone nuova dell’Artista della Sezione CAMPIONI con la percentuale di voto complessiva più elevata ottenuta in quest’ultima votazione verrà proclamata vincitrice della Sezione CAMPIONI. Verranno proclamate anche la seconda e la terza classificate.