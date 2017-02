Vestiti Sanremo 2017 Quarta serata tra scimmie e il ritorno a collane più sobrie | FOTO

Vestiti Sanremo 2017 quarta serata. Dopo lo stile della seconda serata e il vestito peggiore della terza serata del Festival vediamo chi si è vestito bene e chi invece è stato cattivello. Anche perché la quarta serata di Sanremo ha dato il meglio dei big sul palco.

guarda la gallery:

VESTITI SANREMO 2017 QUARTA SERATA: PREMIO GRETA MENCHI

Scimmie e collane più sobrie a parte questa serata è stata quella della vittoria di Lele che, con “Oramai”, è il vincitore Nuove Proposte per Sanremo 2017.

Ps. Non abbiamo messo in gallery Greta Menchi perché giurata ma diciamocelo tutto il vestito raso rosa con truccone non è caruccio. Affatto

(In copertina Francesco Gabbani oramai fuori corso. Voto 10, solo per l’anticonvenzionale che è in lui)