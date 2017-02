Sanremo 2017: quarta serata del Festival. In scaletta per il 10 febbraio i 20 big rimasti cantaranno di nuovo la loro canzone. Il voto stavolta terrà conto per il 40% del televoto, per il 30% del giudizio di una giuria di esperti del Festival e per il 30% della giuria demoscopica. Saranno eliminati 4 campioni dopo le coppie big fatte fuori ieri sera. Ieri ha vinto, come miglior cover, il cantante Ermal Meta.

Sanremo 2017 Quarta serata Scaletta finale Giovani

Stasera verrà decretato il vincitore dei giovani. Una finale tutta al maschile:

Leonardo Lamacchia – “Ciò che resta”

Francesco Guasti – “Universo”

Maldestro – Canzone per Federica

Lele – Oramai

Sanremo 2017 quarta serata Ospiti

Ecco l’elenco degli ospiti per la quarta serata di Sanremo. Più risicato rispetto alle altre serata. Tanta attesa per Virginia Raffaele che nella scorsa edizione ha conquistato il pubblico dell’Ariston.

Luca Zingaretti

Antonella Clerici

Compagnia acrobatica Kitonb

Robi Schultz, dj

Virginia Raffaele

Marica Pellegrinelli (moglie di Eros Ramazzotti)

Gaetano Moscato, il nonno della strage di Nizza che ha perso una gamba salvando i due nipotini

Davide Rossi e Karen Harding saliranno per il momento ddedicato a Giorgio Moroder, presidente della giuria degli esperti a cui sarà consegnato il premio alla carriera

Sanremo 2017: i vestiti della quarta serata

Chissà cosa indosseranno i giovani per la loro finale di Sanremo. E sopratutto cosa indosserà Maria De Filippi stasera. Se vi siete persi i vestiti di ieri vi rimandiamo agli abiti indossati la terza serata al Festival di Sanremo.

(foto screenshot Rai1)