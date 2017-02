L’attore George Clooney e la moglie Amal sono in attesa di due gemelli, un maschio e una femmina secondo le indiscrezioni, che nasceranno nel mese di giugno. Nessuna conferma ufficiale da parte della coppia è arrivata dalla coppia, ma ci sono già diverse conferme da persone a loro molto vicini. Ad annunciare il lieto evento è stata Julie Chen, conduttrice del programma TV ‘The Talk’. “Beyonce non è l’unica superstar che aspetta due gemelli. Congratulazioni a George CLOONEY ed Amal”, ha dichiarato commossa la Chen durante la trasmissione della Cbs, aggiungendo di avere “la conferma dalla coppia di aspettare due gemelli che nasceranno a giugno”. Matt Damon si è dichiarato entusiasta per la notizia durante la trasmissione, spiegando che il suo amico George Clooney gli ha anticipato la paternità nei mesi scorsi quando la moglie si trovava all’ottava settimana di gravidanza. La rivista People ha altresì diffuso la notizia, parlando di una conferma arrivata da una fonte molto vicino alla coppia, che si è dichiarata entusiasta. George Clooney e sua moglie Amala si sono sposati a Venezia nel 2014.

Foto copertina: Lionel Hahn/ABACAPRESS.COM