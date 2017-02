La risposta di Giorgia Meloni al commento offensivo di Asia Argento sulla sua forma fisica, con tanto di definizione di fascista per il suo orientamento politico, è diventata virale. La conduttrice TV e attrice ha postato sul suo profilo Instagram questa foto, che ritrae Giorgia Meloni mentre mangia a un ristorante.



Back fat of the rich and shameless – Make Italy great again – #fascist spotted grazing La schiena grassa del ricco senza vergogna- Fai l’Italia di nuovo grande – fascista avvistata mentre pascola

Il commento di Asia Argento è stato subito criticato su Instagram ,prima che arrivasse la replica molto dura, ma certo meno offensiva e volgare, di Giorgia Meloni sul suo profilo Facebook.

Pubblico questo commento di Asia Argento a una foto che mi ha fatto di nascosto (temeraria), perché, al di là dei soliti insulti triti e ritriti che non mi interessano, mi ha molto colpito che abbia parlato della mia “schiena lardosa”. Lo pubblico per dire a tutte le donne che hanno partorito da pochi mesi e che per dimagrire non usano la cocaina di non prendersela se qualche poveretta fa dell’ironia sulla loro forma fisica. Valeva la pena mille volte di prendere qualche chilo.

Ps. E sappiate che pagate il canone Rai anche per stipendiare gente di questa levatura.

La risposta di Giorgia Meloni è stata particolarmente condivida, con migliaia di persone che l’hanno ripubblicata sui loro profili.