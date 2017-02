Ermal Meta la cover di “Amata terra mia” mette i brividi | VIDEO

Ermal Meta colpisce il pubblico di Sanremo 2017. La sua esibizione per la serata delle cover ovvero la terza serata del Festival ha lasciato tutti a bocca aperta.

Ermal ha portato sul palco dell’Ariston “Amara terra mia” di Modugno. Una interpretazione con un farsetto speciale a fine canzone.

La sua esibizione ha colpito diverse persone su Twitter e Facebook

«L’ho scelta – ha spiegato Ermal Meta su Spettakolo, dove tiene un diario sanremese da seguire - perché parla di distacco, di lontananza, racconta la sofferenza di chi è stato costretto ad andare via e celebra la voglia di tornare. È un sentimento molto simile all’amore, quando si verifica un distacco dalla propria amata». Ermal spiega anche il perché del farsetto:

Ma c’è di più. In un periodo di ostentata solidarietà, il mio è stato un gesto sentito, nato in modo molto naturale. Ogni volta che la canto non posso fare a meno di pensare a tutte quelle persone che hanno subito immensi disagi a causa del terremoto e dei guai causati dal maltempo. Se ci pensate, anche loro hanno dovuto subire una forma di emigrazione forzata, magari a soli cento chilometri dalla loro abitazione abituale, ma comunque con tutti i disagi che comporta un fatto del genere. Insomma, cantando Amara terra mia vorrei omaggiare quelle decine di migliaia di persone che in pochi secondi si sono visti crollare il mondo attorno. Purtroppo in senso letterale. Alla versione che proporrò questa sera ho aggiunto una parte nel finale, ma non aggiungo altro perché non voglio rovinarvi la sorpresa. Dico soltanto che è una specie di duetto immaginario, uno sfogo emotivo.