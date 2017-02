Roma, autobus investe e uccide un anziano e prosegue la corsa. È caccia al mezzo

A Roma un anziano è morto dopo essere stato investito da un autobus. È accaduto su via Nomentana, all’altezza del civico 303, intorno alle 12.30. A quanto pare il bus ha investito l’uomo, un 79enne, con le ruote posteriori e ha poi proseguito la corsa probabilmente non accorgendosene. Sono in corso ricerche per rintracciare il mezzo.

ROMA AUTOBUS INVESTE E UCCIDE UN ANZIANO E PROSEGUE LA CORSA

Sono in corso ricerche della polizia locale per rintracciare il l’autobus. Secondo quanto si è appreso, gli agenti stanno verificando tutti gli autobus che a quell’ora sono transitati lungo quella strada. Al vaglio anche le riprese di alcune telecamere della zona visto che sulla via Nomentana transitano un notevole numero di autobus. La vittima è deceduta sul colpo.

Dai primi accertamenti sembra che l’uomo sia scivolato e caduto sulla sede stradale proprio mentre transitava l’autobus, che lo ha poi investito con le ruote posteriori. A dare l’allarme un automobilista che avrebbe assistito alla scena.

(Foto di copertina: Ansa / Massimo Percossi)