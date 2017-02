Valeria Farinacci con “Insieme” gareggia nellasi presenta per la categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2017. Si esibirà durante la terza serata del Festival (dedicata alle cover). Nata nel 1993 è la prima finalista di Area Sanremo

guarda il video:

Valeria Farinacci “Insieme” | TESTO canzone Sanremo 2017

Fantasticare su ciò che vivremo

Avere voglia di fuggire via

Sapendo che non sempre c’è il sereno

Pur rispettando la democrazia

E se le cose devono accadere

Cercare sogni anche da svegli avendo cura per esempio di sognare insieme

E rivedersi in una casa un po’ più grande col camino disegnato insieme

E quando grideremo al cielo che ci ha fatto nascere in questo mondo infame

Bisogna stare insieme e poi volersi bene

E se ho capito serve sacrificio

E se ho capito serve dignità

È quasi come aprire un panificio

Che ogni mattina panificherà

Se vuoi le cose possono accadere

Svegliarsi presto la mattina darsi un bacio fare colazione e stare insieme

Prendere tutti i nostri spazi per capire quanto è bello dopo stare insieme

E stare uniti quando questa vita ci vorrà trafiggere con le sue lame

Dobbiamo stare insieme e poi volerci bene

Accarezzando anche il dolore avendo cura di abbracciarsi e dopo respirare

Sapendo che le differenze sono la base dell’amore

Cercare sogni anche da svegli avendo cura per esempio di sognare insieme

E rivedersi in una casa un po’ più grande col camino disegnato insieme

E stare uniti quando questa vita proverà a trafiggere con le sue lame

Dobbiamo stare insieme e fare ancora il pane