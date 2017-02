Chi è Lele con “Oramai” a Sanremo 2017

Lele con “Oramai” gareggia per la categoria Nuove Proposte a Sanremo 2017. Salirà sul palco nella terza serata del Festival (dedicata alle cover). Ha 19 anni ed è nato a Pollena Trocchia (provincia di Napoli), dove vive con i genitori e il fratello. Scrive testi da quando ha 12 anni sia in italiano che in inglese.

guarda il video:

Lele “Oramai” | TESTO canzone Sanremo 2017

Resti come queste nuvole

senza peso, te ne vai

ed io non riesco più ad illudere

il tuo volto, ciò che sento

che non sei

Ed ogni ferita dentro lascia il segno

come le frasi che mi tengo quando te ne vai

e sento forte dentro questo inverno

ed ogni giorno mi prometto che non tornerà

Ma non è facile, neanche le nuvole

hanno tenuto il peso dei pensieri

qui piove da ieri

ora, mai

Non può essere abitudine

non lo sono stato mai

e mentre tutto adesso è inutile

mi rivesto, non ci penso

vado via

Ed ogni ferita dentro lascia il segno

come le frasi che mi tengo quando te ne vai

e sento forte dentro questo inverno

ed ogni giorno mi prometto che non tornerà

Ma non è facile, neanche le nuvole

hanno tenuto il peso dei pensieri

qui piove da ieri

ora, mai

Perché ciò che ho sempre saputo

è che il tuo silenzio parlava da sé

e perdere ciò che ho voluto

non è così semplice per me

Ed ogni ferita dentro lascia il segno

come le frasi che mi tengo quando te ne vai

e sento forte dentro questo inverno

ed ogni giorno mi prometto che non tornerà

Ma non è facile, neanche le nuvole

hanno tenuto il peso dei pensieri

qui piove da ieri

ora, mai

Ora mai

resti come queste nuvole