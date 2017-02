San Valentino: come vestirsi

!! Aaaah la festa degli innamorati, cuoricini dappertutto, fiori, cioccolatini, romanticismo e…ovviamente il look adatto! Ovviamente quando si pensa alla festa di San Valentino, i colori che vengono subito in mente sono il rosso e il rosa, ogni tanto si pensa a fiori e cuoricini.In linea di massima però il problema principale che si pone una ragazza è il classico “che mi metto?” e subito si entra nel panico. Appunto per evitare l’indecisione dell’ultimo minuto, e per evitare di far aspettare troppo i nostri Valentini, proviamo a pensarci qualche giorno prima.

A San Valentino mancano ancora 8 giorni quindi abbiamo tutto il tempo per decidere cosa indossare, come fare i capelli e il trucco e se vogliamo qualcosa di nuovo, abbiamo tempo di andare a fare shopping per l’occasione!

Vi propongo diversi look per la vostra serata speciale, quindi penne alla mano e annotatevi i capi che vi attirano di più!

Come ho detto prima, quando si pensa a San Valentino, vengono subito in mente due colori: il rosso ed il rosa. Provate con un vestitino, abbinando gli accessori a vostro piacimento, in base al look che volete ottenere, se più dolce ed elegante oppure più sportivo e chic!

Questi due colori però se ci pensate possono essere abbinati e secondo me creano un look decisamente romantico ed elegante, perfettamente in tema con San Valentino.

Potete andare sul classico con il little black dress, il vestitino nero che fa sicuramente la sua figura e non rischierete di sbagliare!

Se invece volete osare un po’ di più perché non mettere un bel vestito interamente di pizzo? Questo che vi propongo è nero su una base rosa, ma ovviamente anche il classico pizzo nero sul nero è super consigliato!

Un altro dettaglio carino possono essere i fiori. Se con il pizzo non vi sapete proprio vedere, optate per una bella stampa floreale. Può essere un pantalone, una gonna, una giacca…decidete voi, l’unico consiglio che vi do è di abbinare questo capo multicolor a qualcosa di più tenue e classico.

L’ultimo look che voglio proporvi non riguarda niente di tutto ciò che ho scritto finora. Niente stampe, niente pizzo, niente gonne e niente vestitini. Sto parlando di una bellissima, elegantissima e romanticissima tuta, soprattutto se da voi le temperature sono ancora bassine, questo può essere il look perfetto.

Prima di salutarvi voglio solo dirvi che qualsiasi look voi decidiate di indossare state tranquille: ai suoi occhi sarete sempre perfette! E ricordate che San Valentino non è IL giorno in cui festeggiare il vostro amore, ma è semplicemente UN giorno in più per amarvi.

Un saluto dal Team Delight.

Fonte foto: Makeup Delight