Tommaso Pini con “Cose Che Danno Ansia” si presenta per la categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2017. Si esibirà durante la terza serata del Festival (dedicata alle cover). Tommaso Pini è originario di Bagno a Ripoli, Firenze ed è nato il 10 Marzo 1989. Respira la musica fin da piccolo, in famiglia. La musica degli anni 80/90 ha influenzato molto il suo percorso artistico.

Tommaso Pini Cose che danno ansia | TESTO canzone Sanremo 2017

Le cose che danno ansia

non le capisco

chatto quel tanto che basta

non twitto

La pubblicità conta, l’immagine conta

io, canto

Le modelle

mi piacciono un sacco

ma mangiano in bianco

Odio le cose

che prima o poi mi danno l’ansia

non voglio spose

non compro rose

Detesto i testi

che non poi non mi restano in testa

chiudo il giornale

cambio canale

Ho il poster del mio analista

sopra il divano

le tipe al pronto soccorso

mi amano

Odio le cose

che prima o poi mi danno l’ansia

non voglio spose

non compro rose

Detesto i testi

che non poi non mi restano in testa

chiudo il giornale

cambio canale

Io voglio andare

nel mondo degli alieni

chissà se trovo

una vita senza freni

Senza pericoli

ma spropositata

ma se ci penso

c’ho un’ansia esagerata

Odio le cose

che prima o poi mi danno l’ansia

non voglio spose

non compro rose

Detesto i testi

che non poi non mi restano in testa

e le persone

ansia e sapone

Le cose che danno ansia

non le capisco