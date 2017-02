Sanremo 2017: la scaletta della terza serata. Spazio alle cover

Sanremo 2017: arriva la terza serata del Festival, quella dedicata alle cover. In scaletta per il 9 febbraio canteranno diversi big e ci sarà spazio anche quattro nuovi giovani. Dopo la seconda serata (con ascolti record) cresce l’attesa per gli ospiti. Ad aprire la terza serata del Festival sarà il Piccolo coro dell’Antoniano con un medley dei successi dello Zecchino d’Oro che festeggia quest’anno 60 anni.

Sanremo 2017 Terza serata Scaletta cantanti

I 16 big rimasti in gara canteranno alcune hit della musica italiana tra i capolavori di Battisti, Celentano, Modugno, Patty Pravo e tanti altri. Gli altri sei campioni, a rischio eliminazione, si sfideranno in un altro girone sopra il palco dell’Ariston. Due di loro saranno eliminati dal Festival. Ecco la lista cover terza serata Sanremo 2017

Albano – Pregherò

Bernabei – Un giorno credi

Chiara – Diamante

Elodie – Quando finisce un amore

Ermal Meta – Amara terra mia

Fabrizio Moro – La leva calcistica della classe ’78

Fiorella Mannoia – Sempre e per sempre

Gabbani – Susanna

Gigi D’Alessio – L’immensità

Comello – Le mille bolle blu

Marco Masini – Signor Tenente

Bravi – La stagione dell’amore

Michele Zarrillo – Se tu non torni

Paola Turci – Un’emozione da poco

Samuel – Ho difeso il mio amore

Sergio Silvestre – La pelle nera

Nella serata delle cover a Sanremo ci sarà spazio anche per altri quattro giovani che non si sono esibiti nella seconda serata Sanremo di ieri. Due di loro arriveranno in finale.

Tommaso Pini – Cose che danno ansia

Maldestro – Canzone per Federica

Lele – Oramai

Valeria Farinacci – Insieme

Sanremo 2017 Terza serata Scaletta ospiti

Ci saranno Mika, Alessandro Gassmann e Marco Giallini (che dopo i Bastardi di Pizzofalcone e di Rocco Schiavone, presenteranno il film Beata ignoranza), l’orchestra dei Reciclados de Cateura, testimonial Unicef, e Annabelle Belmondo e Anouchka Delon (la prima nipote di Jean Paul, la seconda figlia di Alain).

Sanremo 2017: i vestiti della terza serata

In attesa di scoprire come si vestirà la conduttrice Maria De Filippi (sperando in gioielli più sobri) vi rimandiamo agli abiti indossati la seconda serata al Festival di Sanremo.