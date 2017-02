Fonte: Isa e Chia

Fiorella Mannoia si è riconfermata, dopo la sua esibizione nella prima serata della 67esima edizione del Festival di Sanremo, si è riconfermata tra gli artisti favoriti della kermesse canora. Il suo brano in gara Che Sia Benedetta ha infatti entusiasmato sia il pubblico che la critica, rendendo più concreta la vittoria finale, a quasi 40 anni dalla prima partecipazione.

La cantante si è presentata sul palco dell’Ariston in forma smagliante e, intervistata da Vanity Fair, ha sottolineato che per lei l’età è questione anche di convinzione:

Le forze non sono più le stesse. Ma l’importante è non straziarsene. Giocare sempre. La vecchiaia è faccenda di corpo, di muscoli. Per il resto è un’invenzione. La vecchiaia non esiste.

Il tempo, quindi, passa solo per il fisico, ma per la Mannoia non sembra essere un problema:

Quando allo specchio noto qualche parte calante ci resto male ma poi mi riprendo: ‘Hai 62 anni, che altro cerchi? Puoi permetterti ancora di andare scollata e a braccia scoperte’.

Merito, forse, anche dell’amore:

Sì, c’è ancora. Siamo aperti, non chiusi. Per questo forse non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai.

Fiorella è infatti fidanzata con un uomo molto più giovane di lei: si tratta di Carlo Di Francesco, il trentasettenne artista che oggi è seduto tra i professori di canto di Amici di Maria De Filippi, dalla quale la separano ben 25 anni.

E voi cosa pensate del brano presentato da Fiorella Mannoia al Festival di Sanremo?