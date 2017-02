Donald Trump adora sua figlia Ivanka, come affermato più volte, tanto che l’ha difesa su Twitter attaccando una compagnia di grandi magazzini americana che ha cancellato diversi prodotti confezionati dalla secondogenita del presidente. Nordstrom è stata accusata di aver trattato ingiustamente la figlia da Trump, in un tweet diventato rapidamente virale.

Mia figlia Ivanka è stata trattata in modo molto ingiusto da Nordstrom. Lei è una grande persona, che mi spinge sempre a fare la cosa giusta! Terribile (quello che le è stato fatto)

I grandi magazzini hanno motivato lo stop alla vendita dei capi di abbigliamento e accessori realizzati da Ivanka Trump con vendite particolarmente deludenti. Una decisione presa in realtà diversi giorni fa, che però ha provocato piuttosto tardivamente la reazione di Donald Trump. Come di consueto il presidente si è sfogato sul suo social media preferito, Twitter, e la sua critica è stata rafforzata dal portavoce della Casa Bianca, Sean Spicer, che ha parlato di decisione politica da parte di Nordstrom.

Le accuse di Trump alla compagnia non hanno suscitato reazioni negative sui mercati finanziarie. Il titolo di Nordstrom è cresciuto dopo che il tweet del presidente era stato ripreso da molti media statunitensi. La mancanza di effetti negativi della presa di posizione di Trump contro un’azienda americana per una legittima decisione presa dal suo management ha però riaperto una discussione sul conflitto di interesse del presidente. Donald Trump è stato criticato per come ha separato la gestione del suo impero immobiliare da se stesso, affidandolo ai figli durante il suo mandato alla Casa Bianca. L’intreccio tra le sue attività economiche, quelle dei suoi familiari più stretti e la presidenza degli Stati Uniti è però piuttosto evidente, come dimostrato dalla risposta di Trump alla decisione di Nordstrom. Il presidente degli Stati Uniti ha finora minimizzato il problema, nonostante le osservazioni di leader politici e media sul tema.

Foto copertina: Faceboook di Donald Trump