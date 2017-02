Sanremo 2017, alla radio vince Fiorella Mannoia

Fiorella Mannoia, considerata dai bookmaker alla vigilia del Festival di Sanremo 2017 la favorita per la vittoria all’Ariston, è prima anche nella classifica delle cantanti più ascoltate. La cantante romana con il suo brano ‘Che sia benedetta’ sembra aver conquistato le radio italiane finendo in vetta alla classifica parziale dei singoli sanremesi più ascoltati dall’inizio della manifestazione musicale (la prima serata martedì 7 febbraio).

SANREMO 2017, ALLA RADIO VINCE ‘CHE SIA BENEDETTA’ DI FIORELLA MANNOIA

Secondo i rilevamenti effettuati da Radiomonitor (un’azienda leader che fornisce dati e classifiche airplay ufficiali in tutto il mondo anche tramite di I.F.P.I., la federazione internazionale dell’industria fonografica) la canzone della Mannoia è attualmente in onda su 164 emittenti. ‘Che sia benedetta’ avrebbe totalizzato 352 passaggi e raggiunto 11 milioni 760mila ascoltatori. In seconda posizione c’è poi il brano ‘Vedrai’ di Samuel, un singolo programmato da 149 emittenti che ha ottenuto 274 passaggi e 9 milioni e 350mila di ascoltatori. Al terzo posto invece la canzone di Elodie ‘Tutta colpa mia’, mandata in onda su 114 emittenti con 224 passaggi e 8 milioni 330mila ascoltatori.

A seguire nella top ten delle canzoni dei big del Festival di Sanremo 2017 più ascoltate alla radio ci sono Giusy Ferreri, quarta con ‘Fa talmente male’, Fabrizio Moro, quinto con ‘Portami via’, Ermal Meta, sesto con ‘Vietato morire’, Clementino, settimo con ‘Ragazzi fuori’, Alessio Bernabei, ottavo con ‘Nel mezzo di un applauso’, Ron, nono con ‘L’ottava meraviglia’, Lodovica Comello, decima con ‘Il cielo non mi basta’.

Tra le nuove proposte di Sanremo 2017 in testa c’è la canzone ‘Ora mai’ di Lele, seguito dal brano ‘Le canzoni fanno male’ di Marianne Mirage e da ‘Canzone per Federica’ di Maldestro.