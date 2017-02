Papa Francesco conferma la presenza della corruzione all’interno della Chiesa cattolica. L’ammissione del pontefice è ospitata dal Corriere della Sera, che ha diffuso in anteprima un lungo stralcio del colloquio di Bergoglio con i superiori degli ordini religiosi, che sarà pubblicato dalla rivista La Civiltà Cattolica. Francesco spiega quali siano gli obiettivi del prossimo Sinodo sui giovani.

In merito alla sua vita da pontefice, Jorge Bergoglio rimarca di essere particolarmente sereno.

Qual è la sorgente della mia serenità? No, non prendo pastiglie tranquillanti! Gli italiani danno un bel consiglio: per vivere in pace ci vuole un sano menefreghismo. Io non ho problemi nel dire che questa che sto vivendo è un’esperienza completamente nuova per me. A Buenos Aires ero più ansioso, lo ammetto. Mi sentivo più teso e preoccupato. Insomma: non ero come adesso. Ho avuto un’esperienza molto particolare di pace profonda dal momento che sono stato eletto. E non mi lascia più. Vivo in pace. Non so spiegare… Nelle Congregazioni Generali si parlava dei problemi del Vaticano, si parlava di riforme. Tutti le volevano. C’è corruzione in Vaticano. Ma io sono in pace. Se c’è un problema, io scrivo un biglietto a san Giuseppe e lo metto sotto una statuetta che ho in camera mia. È la statua di san Giuseppe che dorme. E ormai lui dorme sotto un materasso di biglietti! Per questo io dormo bene: è una grazia di Dio. Dormo sempre sei ore. E prego…La mia pace è un regalo del Signore. Che non me la tolga!